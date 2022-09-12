2022/09/12 | 23:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القنصل الإيراني في إقليم كردستان نصر الله رشنودي، ان استقبال الاقليم للزائرين لا مثيل له.

وقال رشنودي في تصريحات صحفية، إنها “التجربة الأولى لعبور الزائرين عبر منافذ إقليم كردستان”، مبينا “أنهم لم يروجوا لذلك بشكل كبير وبالتالي لا يعلم الكثير من الإيرانيين بشأن الأمر”.

واكد رشنوديان “استقبال الاقليم للزائرين لا مثيل له”.

التالي

منذ 5 ساعات

ايران تكشف عن تصميم طائرات لضرب مدن إسرائيلية

منذ 5 ساعات

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة تونس إلى 12 قتيلا

منذ 7 ساعات

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع دون مستوى 2000 دولار

منذ 14 ساعة

بعد الهند والصين…إندونيسيا تشتري النفط الروسي

منذ 15 ساعة

انطلاق أسبوع وداع إليزابيث الثانية اليوم من اسكتلندا

منذ يوم واحد

الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

منذ يوم واحد

الإفلاس يهدد أوروبا..



تحذير من إجراءات بعد أزمة الطاقة

منذ يوم واحد

دولة عربية تكسب أكثر من 5 مليارات دولار في 6 أشهر من السياحة

منذ يوم واحد

الدخان يؤجل رحلات من مطار طشقند

منذ يوم واحد

حركة استقلال إقليم كاتالونيا تعود إلى الشارع

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل الايراني في كردستان: استقبال الاقليم للزائرين لا مثيل له) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل الايراني في كردستان: استقبال الاقليم للزائرين لا مثيل له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).