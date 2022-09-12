انباء عن تكليف الفريق الركن عامر صدام المالكي قائداً لقوات الشرطة الاتحادية

2022/09/12 | 23:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن تكليف الفريق الركن عامر صدام المالكي قائداً لقوات الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث صحفي، انه “تم تكليف الفريق الركن عامر صدام المالكي قائداً لقوات الشرطة الاتحادية”.

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