2022/09/12 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الإثنين، إن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل: إيران توظف مصانع أسلحة متقدمة في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل: إيران توظف مصانع أسلحة متقدمة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).