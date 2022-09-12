القضاء العراقي يحسم قضية شهادة وزير النقل العراقي برد الدعوى المقامة ضده

2022/09/13 | 00:34 - المصدر: قناة التغيير

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القضاء العراقي يحسم قضية شهادة وزير النقل العراقي ناصر الشبلي برد الدعوى المقامة ضده وضد رئيس المجلس النواب والتي تطعن بدستورية منح الثقة لوزير النقل.

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