2022/09/13 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن "الحرب الاقتصادية الخاطفة" التي شنها الغرب على روسيا "باءت بالفشل"، حسب تعبيره.

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