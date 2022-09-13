الغانمي يوجه بإلغاء شرط كتابة التعهد للمقبولين بالدورة 53 ضباط عالية

2022/09/13 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإلغاء شرط كتابة التعهد على الذين سيكونون ضمن الدورة 53 ضباط عالية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي يسعى إلى دعم الملاكات العاملة في قوى الأمن الداخلي بالطاقات المتجددة والشابة وإيجاد ضباط أكفاء قادرين على الاستمرار بنهج وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم أفضل الخدمات في جميع مفاصل وتشكيلات الوزارة."وأضافت، كما أن "الوزير ينظر بعين الاحترام والتقدير للشهادة العلمية والتخصصات الأكاديمية المختلفة، وعليه وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإلغاء شرط كتابة التعهد على الذين سيكونون ضمن الدورة 53 ضباط عالية والذي كان ينص على أن يلتحق المقبولون بالتشكيلات القتالية حصراً بعد انتهاء الدورة، مشددا على مراعاة التخصص في تنسيبهم بعد انتهائها".واكد الغانمي، بحسب البيان، أنه يسعى جاهدا لقبول أكثر عدد من المتقدمين؛ لكونهم بالأصل من منتسبي وزارة الداخلية ولهم الحق في إكمال مسيرتهم داخل هذه المؤسسة العريقة والعمل ضمن ملاكاتها وليس في جهة واحدة فقط، متمنيا للجميع النجاح والتفوق في عملهم لخدمة العراق وشعبه.

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