تحدبد مصير الكاظمي.. دولة القانون: حكومة شياع ليست مؤقتة وبصلاحيات كاملة-عاجل

2022/09/13 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، تمسكه بدعم محمد شياع للوصول الى رئاسة الحكومة المقبلة، مبينا أن حكومة شياع ستكون دائمة وبصلاحيات موسعة.

وقال عضو الائتلاف خالد السراي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "محمد شياع السوداني لم يكن نقطة خلاف و أن الحكومة المقبلة ليست مؤقتة والبرلمان هو من يحدد مدتها".

وأضاف أن "حل البرلمان يجب أن يكون وفق ضوابط دستورية و أن أبواب الحوار مع التيار الصدري مفتوحة منذ ثلاثة أشهر".

وأشار الى أن "التفاهم مع السيادة والديمقراطي حسم قبل اجتماع أربيل وأن بقاء حكومة مصطفى الكاظمي سيعقد الأزمة سياسيا وأمنيا واجتماعيا كون الفساد أصبح صارخا في عهده".

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