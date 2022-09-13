الشرطة الاتحادية تنفي إعفاء قائدها صالح العامري من منصبه

2022/09/13 | 00:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، انباء اعفاء قائدها الفريق صالح العامري من منصبه، مبينة ان العامري مستمر في منصبه يشرف على تامين زيارة الاربعينية في النجف.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه " لا صحة لخبر تغيير قائد قوات الشرطة الاتحادية ".

واضافت ان "الفريق صالح العامري مستمر في عملة بالاشراف على الخطة الأمنية لزيارة الأربعينية في محافظة النجف الاشرف".

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