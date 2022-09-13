2022/09/13 | 00:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / خاص..منحت لجنة التراخيص، اليوم الاثنين، نادي دهوك الرياضي لكرة القدم وقتاً إضافياً لتسوية قضاياه المالية والإدارية ولن يكون مشمولاً بالموعد النهائي لاغلاق باب التقديم على الرخصة، فيما بينت انه اذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعكس ذلك يحرم من الدوري الممتاز..



التراخيص تمنح دهوك وقتاً إضافياً لتسوية قضاياه المالية المركز الخبري الوطني.

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