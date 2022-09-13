2022/09/13 | 00:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تستبعد تحليلات انغلاق التحالف الثلاثي المؤلف من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني،...

ظهرت المقالة الثلاثي ينسّق سياساته خلف الطاولة..



والكرد والسنة لن يفرطوا بتحالفهم مع الصدر أولاً على المسلة.

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