وزير الداخلية يوجه بإلغاء شرط خاص بالدورة (53)

2022/09/13 | 01:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء شرط كتابة التعهد على الذين سيكونون ضمن الدورة 53 ضباط عالية وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه”الأخير يسعى إلى دعم الملاكات العاملة في قوى الأمن الداخلي بالطاقات المتجددة والشابة وإيجاد ضباط أكفاء قادرين على الاستمرار بنهج وزارة الداخلية في […]

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