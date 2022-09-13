2022/09/13 | 01:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: YJ_XehKnypg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي مهدي : لقاء الحلبوسي مع الرئيس بارزاني تحول نوعي في شكل الاتفاق الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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