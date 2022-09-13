زيلينسكي يعلن حصيلة الأراضي المحررة من القوات الروسية خلال سبتمبر

2022/09/13 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أن قوات بلاده استعادت 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا، منذ بداية الشهر، ودعا زيلينسكي إلى مزيد من الضغط الدولي لعزل روسيا.

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