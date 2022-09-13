الحشد الشعبي يعثر على حشوات قاذفة وقنابر هاون في كربلاء

2022/09/13 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، العثور على حشوات قاذفة وقنابر هاون في كربلاء المقدسة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفارز المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، عثرت على حشوات قاذفة وقنابر هاون في كربلاءالمقدسة". وأضافت، أن "المفارز تحركت بناء على بلاغ من مواطنين أكدوا وجود اجسام غريبة قرب السيطرة الرجبية في مركز محافظة كربلاء كانت متروكة خلف موكب، وتم رفعها بالاشتراك مع الدفاع المدني و تسليمها إلى استخبارات كربلاء".

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