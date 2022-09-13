الإطار التنسيقي يعلن تمسكه بمحمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

2022/09/13 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية، الاثنين، تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء، عبد الفلاح السوداني فيما قال إنه وصل إلى "تفاهمات متقدمة" مع القوى الوطنية العراقية.

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