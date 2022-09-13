2022/09/13 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، الإثنين، إنه ينبغي الإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" الذين يقبعون في مخيم الهول الواقع تحت إدارة الأكراد في شمال شرق سوريا.

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