إيران تعلق على المفاوضات مع السعودية والأزمة اليمنية

2022/09/13 | 03:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، عن محادثات بلاده مع السعودية إن "إيران دخلت في الحوار انطلاقا من مبدأ استخدام القدرات الإقليمية"، وأضاف أن "الحوار استمر على 5 مراحل، وتم التوصل خلالها إلى اتفاقات".

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