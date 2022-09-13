"بسبب الرد الإيراني".. وزير الخارجية الأميركي يستبعد التوصل إلى اتفاق نووي

2022/09/13 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

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