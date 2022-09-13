اشتباكات دامية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

2022/09/13 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت أرمينيا وأذربيجان، يوم الثلاثاء، عن اشتباكات حدودية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل قوات أذربيجانية في أحدث اشتباكات بين الخصمين اللدودين.

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