رئيسة وزراء نيوزيلندا: أعتقد أن بلادنا ستتحول إلى جمهورية في حياتي

2022/09/13 | 05:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، يوم الاثنين، إنها تعتقد أن بلادها ستصبح جمهورية في نهاية المطاف "في الوقت المناسب".

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