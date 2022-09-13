واشنطن تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا

2022/09/13 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ليل الإثنين الثلاثاء، كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة وسط أنباء عن وقوع اشتباكات دامية على الحدود بين الدولتين.

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