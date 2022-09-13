الزرادشتية المجوسية.. ديانة للفرس اندثرت على يد الصحابة تعود من جديد

2022/09/13 | 06:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرون على اندثارها، نشطت الدعوة مؤخرا بكردستان العراق لاعتناق الديانة الزرادشتية، ووجد فيها البعض روابط قومية، مما أثار الجدل حول أصولها ودوافع إحيائها، لاسيما أن الباحثين يشككون في نشأتها وتطورها.

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