بين مواطنين وسوريين.. تحرك رسمي كويتي بعد

2022/09/13 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة بين شبان كويتيين وسوريين، ما استدعى تدخل السلطات.

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