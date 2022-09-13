إيران تتوقع تحقيق 10 مليارات دولار من التجارة المشتركة مع العراق بنهاية 2022

2022/09/13 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجّح رئيس غرفة التجارة الايرانية - العراقية، يحيى ال اسحاق، اليوم الثلاثاء، بأن تحقق الدبلوماسية الاقتصادية السائدة على العلاقات بين البلدين، 10 مليارات دولار في مجال التجارة المشتركة بنهاية العام الجاري، وتحديداً بنهاية شهر آذار المقبل من العام الجديد.

واشاد ال اسحاق الاجتماع التخطيطي لرئيس الغرفة المشتركة، بشأن التعاون الثنائي بين إيران والعراق، بـ"النتائج الايجابية المترتبة على تعزيز التعامل بين القطاعات الاقتصادية لدى البلدين، والدور الرئيسي الذي تضطلع به الدبلوماسية الاقتصادية في هذا الخصوص".

وأردف قائلاً، إن "الدبلوماسية الاقتصادية تتولى دوراً أساسياً على صعيد العلاقات الدولية والسياسية ومواجهة التهديدات واغتنام الفرص"، داعياً الى "مزيد من التركيز على هذا الجانب في العلاقات مع دولة العراق".

وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية "قادرة على مواجهة الدول التي تريد عرقلة حضور ايران الفاعل في العراق"، لافتاً إلى أن هذه الدبلوماسية "تركّز على توظيف الأواصر التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، في سياق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي".

في المقابل، كشفت بيانات للكمارك الإيرانية قبل أسبوع عن انخفاض ملحوظ في التبادل التجاري مع العراق، حيث شهد تصدير السلع الإيرانية غير النفطية للعراق، خلال الأشهر انخفاضاً بنسبة 6% فيما انخفضت نسبة السلع التي تستورها من العراق بنسبة 58%.

واظهرت البيانات أن التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين إيران ودول الجوار، شهدت زيادة بنسبة 24% في الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب هذه البيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران ودول العالم 42 ملياراً و589 مليون دولار، منها 20 ملياراً و636 مليون دولار مع 15 دولة في المنطقة، تشكل نسبة 48% من مجموع التبادل الجاري لإيران مع الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بتصدير السلع غير النفطية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الماضية، بلغت قيمتها 2 مليار و961 مليون دولار، بانخفاض بلغ 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأتي الإمارات بعد العراق من حيث استيراد السلع غير النفطية الإيرانية، حيث بلغت قيمتها 2 مليار و781 مليون دولار، بانخفاض بلغ 45%.

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