اسعار النفط تعاود الارتفاع وخام برنت يتجاوز 94 دولارا للبرميل

2022/09/13 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة مع قلق المستثمرين من شح المعروض قبل موسم التدفئة الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وارتفع خام برنت 5 سنتات إلى 94.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 87.85 دولارًا للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط الخام على جانبي المحيط الأطلسي بأكثر من 15٪ هذا العام بسبب عدم اليقين الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.



كما ارتفعت تكاليف الطاقة مع خفض موسكو إمدادات الغاز لأوروبا وسط عقوبات غربية فرضت بسبب غزوها لأوكرانيا.

في الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الطارئة 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أيلول، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين من قبل وزارة الطاقة الأمريكية (DOE).

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس آذار خطة للإفراج عن مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، والذي ساهم في ارتفاع التضخم.

وفي الوقت نفسه، ستطبق دول مجموعة السبع سقفًا لأسعار النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط للبلاد، في محاولة لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا، مع اتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.

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