مساهمو تويتر يصوتون لصالح بيع الشركة لماسك

2022/09/13 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

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صوت أغلب مساهمي تويتر، لصالح بيع شركة التواصل الاجتماعي بـ 44 مليار دولار إلى إيلون ماسك، حسبما قالت مصادر لـ "رويترز" مطلعة على التصويت.

وقالت المصادر إن الموعد النهائي لتصويت المساهمين على الصفقة هو اليوم الثلاثاء، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها قبل الإعلان الرسمي، ولم ترد تويتر ولا ممثلو ايلون ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكان أغنى رجل في العالم، أبلغ شبكة التواصل أنه لن يمضي قدما في عملية الاستحواذ، بحجة أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي على المنصة ولم يخطر بتسوية مالية توصلت إليها الشركة مع أحد كبار مسؤوليها التنفيذيين، ومن المقرر أن يخوض الجانبان معركتهما القضائية الشهر المقبل.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يصوت المساهمون لصالح بيع الشركة بعد أن أدى تراجع سوق الأسهم إلى جعل صفقة ايلون ماسك البالغة 54.20 دولار للسهم في تويتر، والتي وقعها الجانبان في أبريل، تبدو باهظة الثمن في الأوضاع الحالية.



وتحوم أسهم تويتر الآن حول 41 دولارا.

وقالت تويتر إن الأموال التي دفعتها لمسؤول سابق بها أبلغ عن مخالفات، لم تخرق أي شروط بيعها إلى ايلون ماسك، بعد أن قام أغنى رجل في العالم بمحاولة أخرى لإلغاء الصفقة.

وأكد محامو تويتر، إن أسباب رغبة ايلون ماسك في التراجع عن الصفقة باطلة وخاطئة، وقال محاموه الأسبوع الماضي إن فشل تويتر في الحصول على موافقته قبل دفع 7.75 مليون دولار للمبلغ عن المخالفات بيتر زاتكو ومحاميه انتهك اتفاق الاندماج، الذي يقيد متى يمكن لتويتر دفع مثل هذه الأموال.

واتهم بيتر زاتكو، الذي أقالته تويتر في يناير من منصبه كرئيس قسم الأمن فيها، شركة التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بالزعم كذبا أن لديها خطة أمنية محكمة والإدلاء ببيانات مضللة عن سبلها لمواجهة المتسللين الإلكترونيين وحسابات البريد العشوائي.

وسيلتقي باللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المزاعم، ومن المقرر أن تبدأ محكمة بولاية ديلاوير نظر القضية بين ماسك وتويتر يوم 17 أكتوبر، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من محامي ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية.

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