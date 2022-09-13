الجزائر.. توقيف شبكة

2022/09/13 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف السلطات في الجزائر، 13 شخصا، قالت إنهم "شبكة مختصة في تبييض عائدات إجرامية من خلال التهريب الدولي للألعاب النارية"، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.

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