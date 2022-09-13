مخزون النفط الأميركي يهوي لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984

2022/09/13 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي منذ مايو ويدفع […]

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