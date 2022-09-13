السعودية.. جدل حول فيديو

2022/09/13 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على يمني مقيم في المملكة بعد أن رفع لافتة كُتب عليها "عمرة عن روح الملكة إليزابيث"، مساء الإثنين

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