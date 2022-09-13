الطلبة يحضّر للموسم المقبل بمعسكرٍ داخلي في كركوك

2022/09/13 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع مهدي - الربحاوي شرع فريق الطلبة تحضيراته للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم من خلال معسكره التدريبي المقام في كركوك ويستمر لمدة عشرة أيام .وقال المدير الفني للفريق ثائر احمد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "فريقنا بدأ تدريباته في المعسكر الداخلي المقام في كركوك استعدادا للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل 2022- 2023 ، والذي سيستمر لمدة عشرة أيام . واضاف أن "ملعب نادي غاز الشمال سيستضيف المعسكر التدريبي الذي سيتخلله عدد من المباريات التجريبية للوقوف على مهارات اللاعبين الفنية ومدى انسجامهم وهي فرصة جيدة للفريق في ظل اجواء مناسبة لإجراء التدريبات بشكل منتظم لاسيما أن الاجواء في كركوك معتدلة وتساعد الفريق على إجراء تدريباته على اكمل وجه ". وتابع أن "الملاك التدريبي يسعى بالعودة مع الطلاب إلى سابق عهده بعد أن تجاوز جميع المشاكل الإدارية والمالية التي عانى منها خلال المواسم الماضية" ، موضحا أن "معسكر كركوك فرصة للملاك التدريبي لإيجاد الوقت الكافي لإعداد منهاج تدريبي متكامل للأنيق".

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