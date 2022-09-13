ضابط أمريكي يكشف عن تعاطفه مع أسر الدواعش ويدعو العراق لاسكانهم

2022/09/13 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف سكان المخيم من الإرهابيين العراقيين.

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