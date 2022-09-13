يضم الحلبوسي والعامري وبارزاني.. وفد ثلاثي يتوجه إلى الحنانة بعد الزيارة الأربعينية

2022/09/13 | 09:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن النائب عن تحالف السيادة كريم ابوسودة ان وفدا سيذهب بعد زيارة الاربعين الى الحنانة للتفاهم حول تشكيل الحكومة .

وقال ابو سودة في تصريح متلفز: “سيكون هناك تفاهم شامل مع السيد مقتدى الصدر بخصوص تشكيل الحكومة”، مضيفا ان “الوفد سيضم هادي العامري ومحمد الحلبوسي ونيجرفان بارزاني”.

واكد, انه من غير الممكن تمرير رئيس الحكومة من دون توافق سياسي , مضيفا انه لابد من حصول تفاهمات سياسية لاجل حل الازمات الراهنة “.

ودعا ابو سودة الى “التوافق على تشكيل حكومة تخرج العراق من هذا المنزلق الخطير”.

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