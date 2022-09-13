زحامات وقطوعات.. تعرف على الموقف المروري في بغداد

2022/09/13 | 09:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر امني اليوم الثلاثاء عن الموقف المروري في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ”تقدم” انه تم “قطع جسر مخرج منطقة الحسينية و منطقة الراشدية و مخارج المناطق في سايد الزوار اضافة الى قطع السايد القادم من سيطرة الشعب الى مجسر الشعب وحاليا سايد واحد”.

واشار الى “قطع مدخل شارع قناة الجيش من جسر الشعب باتجاه جسر الطالبية مع استمرار اغلاق بوابة الخضراء من جهة سريع القادسية والسماح فقط لحاملي الباجات بالدخول.

ونوه الى وجود “زخم مروري في ساحة عقبة بن نافع”.

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