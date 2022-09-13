الخنجر: ندعم إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف

2022/09/13 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، عن دعمه لإجراء “انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف”.خميس الخنجر، قال في تغريدة على تويتر إن “إنقاذ الوطن وحماية السلم الأهلي أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة”.وأضاف … Readmore

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