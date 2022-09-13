الاطار التنسيقي يشيد بموقف الديموقراطي الكردستاني وسيادة بعد اجتماع اربيل

2022/09/13 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الإطار التنسيقي بالموقف “الوطني والدستوري” للحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بعد اجتماعهم في أربيل، مؤكداً أن إجراء الانتخابات المبكرة يكون بعد خلق المناخات المناسبة، مشيراً إلى استمراره في الحوار مع جميع الأطراف.وجاء في بيان صادر عن الإطار التنسيقي … Readmore

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