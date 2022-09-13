شاهد.. طوفان بشري في منفذ الشلامجة الحدودي (صور)

2022/09/13 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مع بدء الموجة الجديدة من توجه الزائرين الى العتبات المقدسة في العراق والمشاركة في زيارة الاربعين، شهد منفذ "شلمجة" الحدودي جنوب غرب ايران، ازدحاما كثيفا منذ صباح أمس الاثنين.

يتبع ...

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