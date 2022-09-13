2022/09/13 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف المروري لهذا اليوم في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم قطع جسر مخرج منطقة الحسينية، ومنطقة الراشدية، ومخارج المناطق في سايد الزوار"، مبينة ايضا "قطع السايد القادم من سيطرة الشعب الى مجسر الشعب وحاليا سايد واحد".

وأضافت أنه "تم قطع مدخل شارع قناة الجيش من جسر الشعب باتجاه جسر الطالبية".

وأشارت الى "استمرار اغلاق بوابة الخضراء من جهة سريع القادسية والسماح فقط لحاملي الباجات بالدخول".

وتابعت أن "ساحة عقبة بن نافع وتقاطع الأمن العامة وتقاطع المشتل وقطع تقاطع البلديات شهدت زخم مروريط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيضاح مفصّل بالطرق المقطوعة في بغداد لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيضاح مفصّل بالطرق المقطوعة في بغداد لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).