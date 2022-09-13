البصرة.. اعتقال اثنين من اخطر تجار المخدرات بحوزتهم كمية كبيرة منها

2022/09/13 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تمكنت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، من الاطاحة باخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وقال بيان صادر عن مديرية الشرطة في البصرة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمكنت مفارز شرطة محافظة البصرة المتمثلة بقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من الاطاحة باخطر تجار المخدرات في المحافظة".وأشارت المديرية الى ان "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجدهما، وعلى الفور تم وضع خطة محكمة، وبعملية استباقية تم استدراجهما والقاء القبض عليهما في قضاء القرنة شمالي المحافظة، واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل.

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