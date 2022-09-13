الانبار.. القبض على متهم بحوزته كمية من المواد المخدرات

2022/09/13 | 10:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيل إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات.

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