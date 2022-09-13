الإطاحة بأخطر تاجري مخدرات في البصرة - عاجل

2022/09/13 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من اخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجدهما، وعلى الفور تم وضع خطة محكمة، وبعملية استباقية تم استدراجهما والقاء القبض عليهما في قضاء القرنة شمالي المحافظة".

وأضاف البيان، أنه "اتخذت الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".

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