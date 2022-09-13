استعدادات لنقل نعش الملكة إليزابيث جوا إلى لندن

2022/09/13 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستحمل طائرة نعش الملكة إليزابيث إلى لندن، الثلاثاء، بعدما سُجي لمدة 24 ساعة في كاتدرائية تاريخية في إدنبره، حيث أحاط به ابنها الملك تشارلز وأخوته الثلاثة في وقفة صامتة، وفقا لـ"رويترز".

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