اجرى (9) عمليات جراحية :مستشفى الامام زين العابدين يعالج (400) زائر حسيني يوميا

2022/09/13 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت ملاكات مستشفى الامام زين

العابدين (عليه السلام) الطبية

والتمريضية التابع الى هيئة الصحة

والتعليم الطبي حالة الاستنفار القصوى

منذ يوم الثامن من شهر صفر وباشرت

ملاكاته بتقديم مختلف انواع الخدمات

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