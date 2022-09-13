الانبار.. القبض على متهم بحوزته 50000 حبة كبتاجون مخدرة

2022/09/13 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن قسم مكافحة المخدرات في الانبار اليوم الثلاثاء عن القبض على متهم بحوزته 50000 حبة كبتاجون مخدرة.وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز قسم مكافحة مخدرات الانبار العاملة ضمن المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من القاء القبض على متهم وضبطت بحوزته (50000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.واضاف “حيث […]

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القبض على متهم بحوزته 50000 حبة كبتاجون مخدرة أولاً على ايرث نيوز.

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