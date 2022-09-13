من أول لقاء بالملك تشارلز الثالث.. نظرة على كاميلا وكيف أصبحت الملكة القرينة في بريطانيا

2022/09/13 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تولت كاميلا، دوقة كورنوال، دورها الجديد كملكة قرينة.تشرح مراسلة CNN، راندي كاي، في هذا الفيديو تاريخ كاميلا المعقد مع العائلة المالكة.

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