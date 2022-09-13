75 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آب

2022/09/13 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء 09/13/2022، عن أبرز إنجازاتها خلال شهر آب الماضي، فيما أشارت...

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