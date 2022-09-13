المصالح النفعية مُحرّك الطبقة الحاكمة في العراق

2022/09/13 | 10:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي لم يتوقع أحد لتحالف “إنقاذ وطن” الذي تشكّل بعد الانتخابات الأخيرة في العراق بين قيادات التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة السني، الاستجابة لمعطيات والتزامات التحالفات السياسية...أكمل القراءة ←

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