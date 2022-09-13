من أقوال الإمام الصادق نوري المالكي

2022/09/13 | 10:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف التسريبات الصوتية لنوري المالكي، التي لم يترك فيها شتيمة أو تهديدا أو استعدادا لسفك الدماء إلا وعبر عنه، لم تغب عن الذاكرة بعد.إلا أنه وجد في نفسه...أكمل القراءة ←

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