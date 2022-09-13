“البحث عن الجثة مستمر”.. شابة تلقي بنفسها في النهر بهدف الانتحار جنوبي بغداد

2022/09/13 | 10:56 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء بانتحار شابة ألقت بنفسها في النهر جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، إن “فتاة من مواليد العام 2000، بأسلوب رمي نفسها في نهر دجلة ضمن منطقة الخناسة في قضاء المدائن والبحث مستمر عن الجثة من قبل الأهالي والقوة الماسكة للارض”.

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