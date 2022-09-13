شاهد بالفيديو.. الضلوعية تحتضن المهرجان السادس للتمور العراقية

2022/09/13 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MMN5bEs9fKo

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