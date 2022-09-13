2022/09/13 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة: ياسمين الشافي

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة, اليوم الثلاثاء ،إنه من المتوقع أن تصل قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في العام الحالي.

وبحسب تقرير موقع "Mehr news” الايراني الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال يحيى الإسحاق في اجتماع لمجلس صنع السياسات لتنمية التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق: "الحقيقة أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دوراً محورياً في كافة مجالات الحكم ويجب اتخاذ خطوات فعالة في هذا الصدد من أجل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في البلاد على الساحات الدولية".

وفي إشارة إلى العلاقات بين البلدين إيران والعراق فهي علاقات "استراتيجية" ، قال الاسحاق إن "اقتصاد البلدين وأمنهما وتهديداتهما وفرصهما مترابطة بشكل كامل مع بعضهما البعض حتى يتسنى تحقيق التنمية الشاملة لإيران.



والعلاقات العراقية تركزت على القضايا الاقتصادية".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى القدرات العالية التي كانت موجودة بين إيران والعراق ، فمن المتوقع أن تصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار قبل انتهاء السنة التقويمية الإيرانية الحالية (التي تنتهي في 20 اذار 2023)".

من جهة أخرى ، أشار في تصريحاته إلى تجارة إيران مع إقليم كردستان العراق ، وذكر أن "العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق المجاور قد تحسنت ، بحيث تتمتع إيران وإقليم كردستان بقدرة عالية على توسيع التجارة الثنائية بينهما".

من جانبه ، أشار الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة ، سنجابي شيرازي ، إلى "استهداف 20 مليار دولار في التجارة بين إيران والعراق ووضع قيمة التبادل التجاري بين إيران والعراق العام الماضي (انتهى في 20 اذار 2022)، بنحو 9 مليارات دولار ، قابلة للتوسيع إلى 10 مليارات دولار في العام الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة بين العراق وايران في طريقها نحو الـ10 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة بين العراق وايران في طريقها نحو الـ10 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).